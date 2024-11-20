انحسار الكتلة الهوائية الباردة تدريجياً وعودة لارتفاع درجات الحرارة غدا الخميس

الوكيل الإخباري-تبقى درجات الحرارة اليوم الأربعاء دون معدلاتها الاعتيادية، والطقس بارد نسبيًا في معظم المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر غيوم منخفضة مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر صباحًا في شمال المملكة، وتمتد الفرصة لبعض المناطق الشرقية بعد الظهر. الرياح جنوبية غربية معتدلة، وفقًا لما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية.

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وليلاً، يكون الطقس باردًا فوق المرتفعات والبادية والسهول، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال تشكّل الضباب فوق المرتفعات العالية. الرياح شمالية غربية خفيفة.



وحذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات العالية والسهول وأجزاء من البادية صباحًا وليلاً، ومن خطر الانزلاق على الطرقات المبتلة.



أما غدًا الخميس، نهارًا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلاتها الاعتيادية لتنحسر بذلك الكتلة الهوائية التي تؤثر على المملكة تدريجيا، والطقس مائل للبرودة فوق المرتفعات ومعتدل في باقي المناطق. تظهر غيوم على ارتفاعات مختلفة. الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة.



وليلاً، يكون الطقس باردًا في معظم المناطق ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع غيوم عالية في الجنوب. الرياح جنوبية شرقية خفيفة.



وحذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية صباحًا بسبب الضباب فوق المرتفعات العالية.

والجمعة، يطرأ ارتفاع جديد على درجات الحرارة، والطقس لطيف في معظم المناطق ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح جنوبية شرقية معتدلة.