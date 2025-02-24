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انحسار فرص الأمطار مساء اليوم وعودة لارتفاع درجات الحرارة غدا

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تعبيرية
الإثنين، 24-02-2025 06:30 ص
الوكيل الإخباري-   تبقى المملكة خلال الأيام المقبلة تحت تأثير الكتلة الهوائية قارسة البرودة ذات المنشأ القطبي، حيث تستمر الأجواء شديدة البرودة في معظم المناطق، مع فرص لهطولات خفيفة ومتفرقة صباح يوم الاثنين، وتشكل الصقيع والانجماد في عدة مناطق.اضافة اعلان


الاثنين ، تبقى الأجواء شديدة البرودة وغائمة جزئيًا، مع فرصة ضعيفة في الصباح لهطول زخات خفيفة متقطعة من المطر في المناطق الغربية وأجزاء من البادية الشمالية الشرقية، قد تكون على شكل زخات خفيفة متفرقة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية. ليلًا، تنخفض درجات الحرارة بشكل حاد مع تشكل واسع للصقيع والانجماد، حتى في أجزاء من الأغوار الشمالية والوسطى لتنحسر فرص هطول الامطار ضمن الحالة الجوية التي تؤثر على المملكة . 

الثلاثاء ، ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف، إلا أن الأجواء تبقى باردة جدًا في أغلب المناطق وباردة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية. يتواصل خطر تشكل الصقيع والانجماد خلال ساعات الصباح الباكر.

الأربعاء والخميس ، تواصل درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي، مع بقاء الأجواء باردة فوق المرتفعات والسهول، وباردة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وسط ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية. لا تزال فرص تشكل الصقيع قائمة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية والبادية.

تحذيرات الأرصاد الجوية:
 تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.
خطر الانجماد والصقيع في العديد من المناطق، بما فيها أجزاء من الأغوار الشمالية والوسطى.
 احتمال الانزلاق على الطرقات نتيجة الانجماد والهطولات في بعض المناطق الجبلية.
 تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
 
gnews

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