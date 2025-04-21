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انخفاض الحرارة وأجواء خماسينية اعتبارًا من الثلاثاء

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أرشيفية
 
الإثنين، 21-04-2025 06:56 ص

الوكيل الإخباري- تنخفض اليوم الاثنين، درجات الحرارة قليلا، ويكون الطقس ربيعيا معتدل الحرارة في اغلب المناطق،وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.

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وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غد الثلاثاء، تدريجيا بمنخفض جوي خمسيني، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية وتثير الغبار احيانا.

ويزداد تأثير المنخفض الجوي الخمسيني الأربعاء، لذا يطرأ ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 11-13درجة مئوية، ويكون الطقس حارا ومغبرا بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا في شرق المملكة.

وتنخفض درجات الحرارة الخميس، ويكون الطقس مغبرا ودافئا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا في شرق المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 14،وفي مرتفعات الشراة 24 - 13، وفي مناطق البادية 31 - 15، وفي مناطق السهول 28 - 16، وفي الأغوار الشمالية 33 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 20، وفي البحر الميت 34 - 19، وفي خليج العقبة 35 - 21 درجة مئوية.

 
gnews

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