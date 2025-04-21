انخفاض الحرارة وأجواء خماسينية اعتبارًا من الثلاثاء

الوكيل الإخباري- تنخفض اليوم الاثنين، درجات الحرارة قليلا، ويكون الطقس ربيعيا معتدل الحرارة في اغلب المناطق،وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.

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