انخفاض تدريجي على درجات الحرارة في الأردن خلال الأيام المقبلة

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الوكيل الإخباري- يبقى الطقس الثلاثاء، حارًا في أغلب المناطق، وحارًا جدًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا في ساعات ما بعد الظهر في مناطق البادية. اضافة اعلان





وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 37-23 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 35-21، وفي المرتفعات الشمالية 32-21، وفي مرتفعات الشراة 31-20، وفي مناطق البادية 41-25، وفي مناطق السهول 36-22، وفي الأغوار الشمالية 42-26، وفي الأغوار الجنوبية 43-28، وفي البحر الميت 42-28، وفي خليج العقبة 42-29 درجة مئوية.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خلال ساعات الذروة، داعية إلى تجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية والأماكن المفتوحة، وعدم ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة.



ويتراجع الأربعاء، تأثير الكتلة الهوائية الحارة تدريجيًا عن المملكة، حيث يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ويكون الطقس حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا جدًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



وينحسر الخميس، تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلًا، لتعود حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



ويكون الطقس الجمعة، صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.





