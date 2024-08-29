انخفاض درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع

ويبقى الطقس يومي السبت والأحد، معتدل الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 14، وفي مرتفعات الشراة 28 - 15، وفي مناطق البادية 36 - 20، وفي مناطق السهول 30 - 20، وفي الأغوار الشمالية 38 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 27، وفي البحر الميت 39 - 25، وفي خليج العقبة 40 - 27 درجة مئوية.
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