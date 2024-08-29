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انخفاض درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع

صوؤة عامة للعاصمة عمان
صوؤة عامة للعاصمة عمان
الخميس، 29-08-2024 06:58 ص

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الخميس، معتدلا في معظم مناطق المملكة، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في معظم مناطق المملكة، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


ويبقى الطقس يومي السبت والأحد، معتدل الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 14، وفي مرتفعات الشراة 28 - 15، وفي مناطق البادية 36 - 20، وفي مناطق السهول 30 - 20، وفي الأغوار الشمالية 38 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 27، وفي البحر الميت 39 - 25، وفي خليج العقبة 40 - 27 درجة مئوية.

 
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الطقس انخفاض درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع

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