انخفاض درجات الحرارة غدًا وطقس صيفي عادي في أغلب المناطق

ويُتوقع أن يسود طقس صيفي عادي في أغلب مناطق المملكة، بينما يبقى حارًا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة.
وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا خاصة في مناطق البادية.
أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس لطيفًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلًا في باقي المناطق، وتبقى الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة أحيانًا.
يُذكر أن مدينة العقبة ستسجل أعلى درجة حرارة متوقعة غدًا بواقع 41 درجة مئوية عظمى، فيما تبلغ الصغرى 26 درجة مئوية.
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