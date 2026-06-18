الخميس 2026-06-18 03:48 ص

انخفاض درجات الحرارة قليلاً الخميس مع أجواء حارة في مناطق الأغوار

انخفاض درجات الحرارة قليلاً الخميس مع أجواء حارة في مناطق الأغوار
انخفاض درجات الحرارة قليلاً الخميس مع أجواء حارة في مناطق الأغوار
 
الخميس، 18-06-2026 02:19 ص
الوكيل الإخباري-   تنخفض درجات الحرارة قليلاً الخميس، ليصبح الطقس صيفياً معتدلاً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحاراً نسبياً في مناطق البادية، وحاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وفقاً لدائرة الأرصاد الجوية.اضافة اعلان


ووفقاً لتوقعات دائرة الأرصاد الجوية، يكون الطقس ليلاً لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
 
 


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