انخفاض درجات الحرارة قليلاً الخميس مع أجواء حارة في مناطق الأغوار

ووفقاً لتوقعات دائرة الأرصاد الجوية، يكون الطقس ليلاً لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
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