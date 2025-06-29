انخفاض طفيف على درجات الحرارة الأحد

وفي العاصمة عمّان والمناطق الجبلية، يُتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 30 و34 درجة مئوية، وسط أجواء مناسبة للأنشطة الخارجية خلال ساعات النهار، خاصة في فترات ما بعد العصر، بحسب ما أفادت به الأرصاد الجوية.
أما في مناطق الأغوار والبحر الميت ومدينة العقبة، فتستمر الأجواء حارة نهاراً، مع تسجيل درجات حرارة ما بين 40 - 43 درجة مئوية، مع بقاء الأجواء ملائمة للأنشطة المائية، مع التنبيه من التعرض المباشر لأشعة الشمس في ساعات الذروة.
ومع ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة تدريجياً، لتُصبح الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، لكنها تكون دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون مناسبة للجلسات الخارجية والسهرات الصيفية.
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