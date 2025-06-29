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انخفاض طفيف على درجات الحرارة الأحد

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أرشيفية
 
الأحد، 29-06-2025 07:01 ص

الوكيل الإخباري- تشير آخر التوقعات الجوية إلى أن انخفاضاً طفيفاً سيطرأ على درجات الحرارة يوم الأحد أول أيام الأسبوع، بحيث تسود أجواء صيفية اعتيادية إلى حارة نسبياً في مختلف مناطق المملكة، مع بقاء الطقس مستقراً ومشمساً بوجه عام في كافة المناطق.

وفي العاصمة عمّان والمناطق الجبلية، يُتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 30 و34 درجة مئوية، وسط أجواء مناسبة للأنشطة الخارجية خلال ساعات النهار، خاصة في فترات ما بعد العصر، بحسب ما أفادت به الأرصاد الجوية.

أما في مناطق الأغوار والبحر الميت ومدينة العقبة، فتستمر الأجواء حارة نهاراً، مع تسجيل درجات حرارة ما بين 40 - 43 درجة مئوية، مع بقاء الأجواء ملائمة للأنشطة المائية، مع التنبيه من التعرض المباشر لأشعة الشمس في ساعات الذروة.

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ومع ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة تدريجياً، لتُصبح الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، لكنها تكون دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون مناسبة للجلسات الخارجية والسهرات الصيفية.

 
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