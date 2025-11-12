انخفاض طفيف على درجات الحرارة الأربعاء

الأربعاء 2025-11-12 01:36 ص
 

الأربعاء، 12-11-2025 12:38 ص
الوكيل الإخباري-  تتأثر المملكة اليوم الأربعاء بانخفاض طفيف إضافي على درجات الحرارة، حيث يسود طقس لطيف في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.اضافة اعلان


وخلال ساعات الليل، يميل الطقس إلى البرودة النسبية في معظم المناطق، بينما يبقى لطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
 
 
