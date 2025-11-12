انخفاض طفيف على درجات الحرارة الأربعاء

وخلال ساعات الليل، يميل الطقس إلى البرودة النسبية في معظم المناطق، بينما يبقى لطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي والامطار الرعدية القادمة الى المملكة
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء
-
الأرصاد: المملكة على موعد مع أمطار الخير نهاية الأسبوع
-
الحرارة تسجل أعلى من معدلاتها بحوالي 5-6 درجات مئوية الاثنين
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد
-
طقس معتدل الأحد وتحذيرات من الغبار في البادية
-
الأردن على موعد مع الأمطار في هذا الموعد
-
الأرصاد الجوية: الأردن قد يشهد حالة مطرية نهاية الأسبوع المقبل