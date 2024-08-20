انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم وعودة الأجواء الحارة الأربعاء والخميس

الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف اليوم الثلاثاء، ويكون الطقس حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

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ويبقى الطقس غدا الأربعاء، حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.