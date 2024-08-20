 
الثلاثاء 2024-08-20 08:26 ص
 

 

انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم وعودة الأجواء الحارة الأربعاء والخميس

صورة عامة للعاصمة عمان
صورة عامة للعاصمة عمان
الثلاثاء، 20-08-2024 06:55 ص

الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف اليوم الثلاثاء، ويكون الطقس حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

اضافة اعلان


ويبقى الطقس غدا الأربعاء، حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وترتفع بعد غد الخميس، درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

gnews

أحدث الأخبار

كاظم الساهر

فن ومشاهير كاظم الساهر يعلّق على تكريمه في مهرجان قرطاج الدولي

ارشيفية

عربي ودولي إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان باتجاه الجليل والجولان

قوات الاحتلال في القدس المحتلة

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم حي وادي الجوز بالقدس المحتلة

تعبيرية

أخبار محلية وفاة 3 أطباء أردنيين - أسماء

البقاء لله

الوفيات وفيات الثلاثاء 20-8-2024

تعبيرية

وظائف وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في مؤسسات حكومية - أسماء

جو بايدن

عربي ودولي بايدن: لا مكان في الولايات المتحدة للعنف السياسي

الإعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل - فيديو



 


الأكثر مشاهدة