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انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم خروج الأردنيين لانتخاب نوابهم الثلاثاء

صورة عامة للعاصمة عمان
صورة عامة للعاصمة عمان
الإثنين، 09-09-2024 07:11 ص

الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدلا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض يوم غدٍ الثلاثاء، (أي يوم الانتخابات النيابية لانتخاب مجلس النواب العشرين) درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 17، وفي مرتفعات الشراة 28 - 16, وفي مناطق البادية 38 - 21 وفي مناطق السهول 33 - 22، وفي الأغوار الشمالية 39 - 26، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 29، وفي البحر الميت 40 - 27، وفي خليج العقبة 41 - 28 درجة مئوية.

 
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