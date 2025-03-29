انخفاض على الحرارة وأمطار اليوم واجواء لطيفة خلال العيد

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الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس اليوم السبت، لتسود أجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، واعتبارا من ساعات الظهر تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي ، وتهطل بإذن الله تعالى زخات محلية من المطر بين الحين والآخر في أماكن متفرقة من المملكة ولفترات محدودة. اضافة اعلان





ويتوقع في ساعات ما بعد العصر أن تكون زخات المطر في جنوب شرق المملكة غزيرة احيانا ويصحبها الرعد وتساقط البرد، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تثير الغبار احياناً خاصة في جنوب وشرق المملكة.



وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية والطرق الخارجية، ومن خطر جريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وهطول البرد في جنوب شرق المملكة.



ويطرأ يوم غدٍ الأحد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



اما الاثنين، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس مشمسًا وربيعيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة .



كما ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، ويكون الطقس ربيعيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق ، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، ومع ساعات المساء والليل يتوقع أن تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي وتزداد كميات الغيوم ، ويحتمل هطول زخات خفيفة إلى متوسطة من المطر ولفترات محدودة في مناطق متفرقة من المملكة خاصة في جنوب وشرق المملكة .



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 22 - 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 20 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 18 - 11, وفي مرتفعات الشراة 19 - 10, وفي مناطق البادية 24 - 11, وفي مناطق السهول 22 - 12, وفي الأغوار الشمالية 29 - 16, وفي الأغوار الجنوبية 31 - 17, وفي البحر الميت 29 - 17، وفي خليج العقبة 30 - 18 درجة مئوية.

