الإثنين 2026-05-04 09:03 ص

انخفاض على درجات الحرارة وأمطار رعدية على هذه المناطق الاثنين

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الإثنين، 04-05-2026 07:00 ص
الوكيل الإخباري-   تتأثر المملكة اليوم الاثنين، بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، ليصبح الطقس بارداً نسبياً وغائما جزئيًا الى غائم أحياناً في أغلب المناطق، بينما يكون دافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع بإذن اللّٰه هطول زخات خفيفة الى متوسطة الشدة من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً مثيرة للغبار على فترات خاصة في مناطق البادية.اضافة اعلان


وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية العالية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية وقد تنعدم أحياناً على الطرق الصحراوية، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا، داعيةً الى أخذ الاحتياطات اللازمة لمرضى الجهاز التنفسي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأردن يحتفل بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي تحت شعار "تمهل .. نحن بانتظارك"

أخبار محلية الأردن يحتفل بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي تحت شعار "تمهل .. نحن بانتظارك"

حوادث وإصابات وضبط سرعة خطرة على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

أخبار محلية حوادث وإصابات وضبط سرعة خطرة على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

بكلمات مؤثرة.. هكذا نعى نجوم الفن هاني شاكر

فن ومشاهير بكلمات مؤثرة.. هكذا نعى نجوم الفن هاني شاكر

سفن وناقلات في مضيق هرمز

عربي ودولي هيئة بحرية: مستوى التهديد في هرمز لا يزال حرجا

طائرة ركاب

عربي ودولي طائرة ركاب تصطدم بعمود إنارة وشاحنة على طريق سريع قبيل هبوطها في ولاية نيوجيرسي

نسب موقع أكسيوس إلى مسؤولين أميركيين قولهم إن المبادرة الجديدة بشأن مضيق هرمز لن تتضمن بالضرورة مرافقة سفن البحرية الأميركية للسفن التجارية. وأضاف أحد المسؤولين أن سفن البحرية الأميركية ستكون "في الج

عربي ودولي أكسيوس: المبادرة المتعلقة بمضيق هرمز لن تشمل بالضرورة سفنا أميركية

العاصمة عمان

الطقس انخفاض على درجات الحرارة وأمطار رعدية على هذه المناطق الاثنين

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل



 
 






الأكثر مشاهدة

 