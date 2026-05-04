انخفاض على درجات الحرارة وأمطار رعدية على هذه المناطق الاثنين

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة اليوم الاثنين، بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، ليصبح الطقس بارداً نسبياً وغائما جزئيًا الى غائم أحياناً في أغلب المناطق، بينما يكون دافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع بإذن اللّٰه هطول زخات خفيفة الى متوسطة الشدة من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً مثيرة للغبار على فترات خاصة في مناطق البادية.





وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية العالية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية وقد تنعدم أحياناً على الطرق الصحراوية، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا، داعيةً الى أخذ الاحتياطات اللازمة لمرضى الجهاز التنفسي.





