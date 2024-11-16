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انخفاض على درجات الحرارة والطقس بارد نسبياً ليلاً

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 16-11-2024 07:12 ص

الوكيل الإخباري-    تنخفض درجات الحرارة قليلاً اليوم السبت، ويكون الطقس لطيفًا في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم العالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، وفقًا لما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية.

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وليلًا، يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

 
gnews

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