انخفاض على درجات الحرارة والطقس بارد نسبياً ليلاً

وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.
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