انخفاض على درجات الحرارة يرافقه زخات مطر خفيفة محتملة في هذا الموعد

الجمعة 2026-03-06 11:43 ص

الجمعة، 06-03-2026 09:08 ص
الوكيل الإخباري-   يطرأ اليوم الجمعة ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول في ساعات ما بعد الظهر إلى شمالية غربية تنشط أحيانًا في مناطق البادية.اضافة اعلان


وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، تنخفض درجات الحرارة قليلاً يوم غدٍ السبت، وتكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية، وباردة نسبيًا في مناطق البادية والسهول، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

كما يطرأ الأحد انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وتبقى الأجواء الاثنين باردة في المرتفعات الجبلية، وباردة نسبيًا في مناطق البادية والسهول، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 15 - 2، وفي مرتفعات الشراة 14 - 1، وفي مناطق البادية 20 - 3، وفي مناطق السهول 19 - 7، وفي الأغوار الشمالية 25 - 8، وفي الأغوار الجنوبية 27 - 13، وفي البحر الميت 26 - 12، وفي خليج العقبة 26 - 11 درجة مئوية.
 
 


