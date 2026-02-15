الأحد 2026-02-15 09:36 م

انخفاض ملموس على الحرارة الأربعاء وتأثر الأردن بكتلة هوائية باردة نسبياً

أمانة عمّان: كميات الأمطار التي تساقطت الثلاثاء فاقت قدرة البنية التحتية
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   تتأثر المملكة  يوم الأربعاء بكتلة هوائية باردة نسبياً، تؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وسط أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وبحسب التوقعات، تسود نهار الأربعاء أجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


أما خلال ساعات الليل، فيطرأ انخفاض إضافي على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة.


ويستمر تأثير الكتلة الهوائية يوم الأربعاء، حيث تبقى الأجواء باردة نسبياً نهاراً في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم منخفضة، ورياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية. وفي ساعات الليل، تكون الأجواء باردة في معظم المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وحذّرت الجهات المختصة من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، لا سيما في مناطق البادية، إضافة إلى احتمال تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، ما قد يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

 
 


