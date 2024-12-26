انخفاض ملموس على الحرارة وامطار رعدية على هذه المناطق الجمعة - تحذيرات

ليلاً: الطقس بارد وغائم جزئيا الى غائم في شمال و وسط المملكة ، مع هطول زخات من المطر في أجزاء من شمال المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا في اقصى الشمال، و في ساعات متأخرة من الليل هناك احتمال ضعيف ان تشهد اجزاء محدوده من المناطق الوسطى زخات خفيفة و متقطعة من المطر ز
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية أثناء النهار بسبب الغبار في العديد من المناطق خاصة في مناطق البادية .
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.
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