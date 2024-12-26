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انخفاض ملموس على الحرارة وامطار رعدية على هذه المناطق الجمعة - تحذيرات

امطار
امطار
الخميس، 26-12-2024 07:32 م

الوكيل الإخباري-   يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ الطقس غائم جزئي وبارد في أغلب المناطق، و يتوقع بإذن الله هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من البادية الشمالية الشرقية، الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها إلى 50 كم /ساعة في بعض المناطق مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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ليلاً: الطقس بارد وغائم جزئيا الى غائم في شمال و وسط المملكة ، مع هطول زخات من المطر في أجزاء من شمال المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا في اقصى الشمال، و في ساعات متأخرة من الليل هناك احتمال ضعيف ان تشهد اجزاء محدوده من المناطق الوسطى زخات خفيفة و متقطعة من المطر ز


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية أثناء النهار بسبب الغبار في العديد من المناطق خاصة في مناطق البادية .
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

 
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