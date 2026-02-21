انخفاض ملموس على درجات الحرارة الأحد

الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة، مساء السبت، ويكون الطقس باردا في أغلب المناطق، وباردا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

وقالت إدارة الأرصاد ، إن درجات الحرارة تنخفض الأحد، لتعود إلى معدلاتها الاعتيادية، إذ يُتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى أقل من السبت بقرابة 7-8 درجات مئوية.



ويكون الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.