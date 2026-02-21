انخفاض ملموس على درجات الحرارة الأحد

وقالت إدارة الأرصاد ، إن درجات الحرارة تنخفض الأحد، لتعود إلى معدلاتها الاعتيادية، إذ يُتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى أقل من السبت بقرابة 7-8 درجات مئوية.
ويكون الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.
وفي ساعات ليل الأحد يكون الطقس باردا بوجه عام، مع أجواء غائمة جزئياً في شمال ووسط المملكة.
