السبت 2026-02-21 09:51 م

انخفاض ملموس على درجات الحرارة الأحد

الأرصاد: أمطار مرتقبة في هذه المناطق
امطار
 
السبت، 21-02-2026 08:17 م

الوكيل الإخباري-   تنخفض درجات الحرارة، مساء السبت، ويكون الطقس باردا في أغلب المناطق، وباردا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

اضافة اعلان


وقالت إدارة الأرصاد ، إن درجات الحرارة تنخفض الأحد، لتعود إلى معدلاتها الاعتيادية، إذ يُتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى أقل من السبت بقرابة 7-8 درجات مئوية.


ويكون الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.


وفي ساعات ليل الأحد يكون الطقس باردا بوجه عام، مع أجواء غائمة جزئياً في شمال ووسط المملكة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

زيت الزيتون

أخبار محلية كمية كبيرة من زيت الزيتون ستدخل السوق المحلية بـ26 الشهر الحالي

بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني

أخبار محلية بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني

مجلس النواب

شؤون برلمانية "خارجية النواب" تدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل

البرلمان العربي: القرارات الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية جريمة حرب

عربي ودولي البرلمان العربي يدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل

أمين عام وزارة الصحة يتفقد مراكز صحية في إربد

أخبار محلية أمين عام وزارة الصحة يتفقد مراكز صحية في إربد

العليمات أمينا عاما لمجمع النقابات بالتزكية

أخبار محلية العليمات أمينا عاما لمجمع النقابات بالتزكية

علم مصر

عربي ودولي مصر تدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل

أمطار رعدية وبرَد متوقعان في هذه المناطق الإثنين

الطقس الارصاد : عودة الامطار الى المملكة في هذا الموعد



 






الأكثر مشاهدة