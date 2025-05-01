انخفاض ملموس على درجات الحرارة.. وأمطار متوقعة اليوم في عدة مناطق

07:11 ص

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الوكيل الإخباري- تشهد المملكة اليوم انخفاضاً ملموساً على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة. ويكون الطقس نهاراً معتدلاً بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة. اضافة اعلان





ويتوقع بمشيئة الله هطول زخات متقطعة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً. كما تستمر الأجواء مغبرة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، مع فرصة بعد الظهر لهطول أمطار رعدية أيضاً.

الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات مما يزيد الشعور بالبرودة خصوصاً في المرتفعات.



ليلاً: أجواء باردة نسبياً وانحسار تدريجي للغبار



خلال ساعات الليل، ينحسر الغبار تدريجياً عن المناطق الشرقية، ويسود طقس بارد نسبياً في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.



تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتبقى الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط أحياناً خاصة في شرق المملكة.



حالة الطقس في خليج العقبة

نهاراً: طقس دافئ مع غيوم على فترات، وفرصة ضعيفة لأمطار خفيفة صباحاً.

الرياح: شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ليلاً: الطقس لطيف والرياح معتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات والتنبيهات:

خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.

انزلاق محتمل على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

تنبيه خاص لمرضى الجهاز التنفسي لتجنب التعرض للغبار.