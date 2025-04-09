انخفاض ملموس والحرارة أقل من معدلاتها وسط أجواء مغبرة

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الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم الأربعاء، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء مغبرة في العديد من مناطق المملكة، ويكون الطقس معتدلا بوجه عام، وتظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعة الهبات في بعض المناطق إلى 60 كم/ساعة. اضافة اعلان





اما ليلا ينحسر الغبار تدريجيا عن شمال ووسط المملكة، بينما تبقى الاجواء مغبرة في باقي المناطق، ويكون الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول ، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما يستمر ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل في ساعات الليل المتأخرة هطول زخات خفيفة من المطرفي شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، ولا سيما في جنوب وشرق المملكة.



وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في العديد من المناطق، ومن تشكل العواصف الغبارية في المناطق الصحراوية والطرق الخارجية، ومن خطر سرعة الرياح النشطة والهبات القوية المرافقها لها، داعية السائقين الى أخذ الحيطة والحذر وخصوصا على الطرق الخارجية.



كما ويطرأ يوم غد الخميس، انخفاض آخر وملموس على درجات الحرارة، لتسجل اقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 4-6 درجات مئوية، ويكون الطقس باردا نسبيا وغائما جزئيا إلى غائم احيانا، مع توقع لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في الاجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعة الهبات في بعض المناطق إلى 60 كم/س، ما يؤدئ إلى إثارة الغبار ولا سيما في مناطق البادية.



ويكون الطقس يومي الجمعة والسبت، باردا نسبيا وغائما جزئيا في اغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في اقصى شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 - 10 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 7, وفي مرتفعات الشراة 22 - 6، وفي مناطق البادية 31 - 12، وفي مناطق السهول 25 - 10، وفي الأغوار الشمالية 30 - 16، وفي الأغوار الجنوبية 32 - 18، وفي البحر الميت 31 - 17، وفي خليج العقبة 32 - 18 درجة مئوية.