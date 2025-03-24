انقلاب جذري على حالة الطقس بالاردن .. الحالة الجوية لـ 3 ايام

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة قليلاً يوم الثلاثاء ، الطقس ربيعي دافئ بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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ويوم الاربعاء يطرأ ارتفاع قليل اخر على درجات الحرارة، الطقس ربيعي دافئ في اغلب المناطق، وحار نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.