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انقلاب جذري على حالة الطقس بالاردن .. الحالة الجوية لـ 3 ايام

العاصمة عمان - صورة علوية
العاصمة عمان
 
الإثنين، 24-03-2025 08:04 م

الوكيل الإخباري-   ترتفع درجات الحرارة قليلاً يوم الثلاثاء ، الطقس ربيعي دافئ بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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ويوم الاربعاء يطرأ ارتفاع قليل اخر على درجات الحرارة، الطقس ربيعي دافئ في اغلب المناطق، وحار نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

 

اما يوم الخميس توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (07-09) درجات مئوية، الطقس ربيعي دافئ في أغلب المناطق، وحار نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

 
 
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