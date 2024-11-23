 
السبت 2024-11-23 10:44 م
 

انقلاب جذري على حالة الطقس والارصاد تُحذر من الحالة الجوية يوم الاحد

امطار
امطار
السبت، 23-11-2024 02:21 م

الوكيل الإخباري-   تحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الاحد من خطر تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض،خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية والصحراوية والطرق الخارجية،خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها في بعض المناطق.

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كما تحذر الارصاد السائقين من خطر الانزلاق على الطرقات المبتلة، وخطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من المناطق الشرقية.

 

تتأثر المملكة الاحد  بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز جنوب تركيا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة،

 
gnews

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