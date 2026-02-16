انقلاب حاد على الحالة الجوية غداً وهكذا سيكون الطقس اول ايام رمضان

الإثنين 2026-02-16 08:36 م

الإثنين، 16-02-2026 07:26 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء انخفاض ملموس على درجات الحرارة في مختلف مناطق المملكة، لتسود أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، واحتمال هطول زخات خفيفة من المطر خلال ساعات المساء في مناطق متفرقة.

وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، ما يؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في مناطق البادية، الأمر الذي قد يتسبب بتدني مدى الرؤية الأفقية.


وخلال ساعات الليل، يسود طقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم، فيما تبقى الرياح غربية معتدلة السرعة.


ويوم الأربعاء، يستمر الطقس بارداً نسبياً في معظم المناطق، ودافئاً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، ورياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار في العديد من المناطق، خاصة في البادية.


ليلاً، يكون الطقس بارداً، مع ظهور غيوم منخفضة في شمال ووسط المملكة، واحتمال ضعيف لهطول أمطار خفيفة في أقصى الشمال، فيما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً. كما يُحذر من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية ليلاً بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.


أما الخميس، فيطرأ طقس بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم منخفضة ورياح شمالية غربية معتدلة السرعة. وخلال الليل، تبقى الأجواء باردة في أغلب المناطق، مع رياح شمالية شرقية خفيفة السرعة، وسط تحذيرات من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.


ودعت الجهات المعنية المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة، خاصة مرضى الجهاز التنفسي والسائقين على الطرق الخارجية، نظراً لاحتمال إثارة الغبار وتشكل الضباب خلال الأيام المقبلة.

 

ومن المتوقع فلكياً ان يكون يوم الخميس القادم أول أيام شهر رمضان المُبارك والله اعلم .

 

 
 


ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب مجاري الأودية أثناء هطول الأمطار، والانتباه من خطر الانزلاق على الطرقات، مؤكدة ضرورة ارتداء الملابس الدافئة والاستخدام الآمن لوسائل الت

