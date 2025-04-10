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انقلاب على الأجواء وتوقع هطول أمطار في هذه المناطق

أرشيفية
أرشيفية
 
الخميس، 10-04-2025 06:56 ص

الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة اليوم الخميس، بشكل ملموس، لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-6) درجات مئوية، ويكون الطقس باردا نسبيًا وغائما جزئيًا إلى غائم أحياناً.

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ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض المناطق إلى 60 كم/س، مما يؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في مناطق البادية.


وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها.


ويكون الطقس يومي الجمعة والسبت، غائما جزئيًا وباردا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويحتمل في ساعات الصباح هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


ويطرأ الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس مائلًا للبرودة في أغلب المناطق، ومائلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 16 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 4, وفي مرتفعات الشراة 14 - 3, وفي مناطق البادية 20 - 7, وفي مناطق السهول 17 - 7, وفي الأغوار الشمالية 21 - 11, وفي الأغوار الجنوبية 23 - 15, وفي البحر الميت 22 - 14، وفي خليج العقبة 24 - 15 درجة مئوية.

 
gnews

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