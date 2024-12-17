انقلاب على حالة الطقس وأمطار رعدية وليالٍ باردة بانتظار الأردنيين

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الأجواء مستقرة حتى الخميس، ثم تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة يوم الجمعة. اضافة اعلان





من الثلاثاء إلى الخميس نهارًا، يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب مناطق المملكة، بينما يميل إلى الدفء في الأغوار، البحر الميت، والعقبة. تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة شمال ووسط المملكة يوم الثلاثاء، فيما تنشط الرياح الجنوبية الشرقية أحيانًا يوم الخميس.



ليلاً، الأجواء باردة في معظم المناطق وباردة نسبيًا في الأغوار، البحر الميت، والعقبة، مع ظهور غيوم متوسطة الارتفاع ليلة الخميس. تتحول الرياح تدريجيًا إلى جنوبية غربية ليلة الخميس.



وحذرت الأرصاد من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية، السهول، أجزاء من البادية، وشمال الغور.



أما الجمعة، فتتأثر المملكة بمشيئة الله بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. يكون الطقس باردًا نسبيًا وغائمًا جزئيًا يتحول تدريجيًا إلى غائم أحيانًا.



وتهطل زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، وقد تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بالرعد لفترات قصيرة خاصة شمالًا، مع امتدادها مساءً إلى أجزاء من جنوب وشرق المملكة.



وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، مما يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية.



وتوقعت الأرصاد تشكل الضباب ليلاً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية.



وحذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، وخطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.



ودعت إدارة الأرصاد الجوية الإخوة السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة مركباتهم على الطرق المبتلة أو في ظل تدني مدى الرؤية.