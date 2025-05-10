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بدء انخفاض درجات الحرارة في الأردن اعتبارا من هذا الموعد

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صورة عامة للعاصمة عمان
 
السبت، 10-05-2025 07:54 ص

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم السبت، حارا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط مع ساعات الظهيرة قد تثير الغبار في مناطق البادية.


كما ويطرأ الاثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا في اغلب المناطق وحارا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط مع ساعات الظهيرة وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية .


ويطرأ الثلاثاء، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، قد تثير الغبار في مناطق البادية.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 17, وفي مرتفعات الشراة 31 - 15, وفي مناطق البادية 36 - 17, وفي مناطق السهول 34 - 19, وفي الأغوار الشمالية 39 - 20, وفي الأغوار الجنوبية 39 - 22, وفي البحر الميت 39 - 21، وفي خليج العقبة 40 - 23 درجة مئوية.

 
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