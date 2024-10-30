بدء تأثير أولى حالات عدم الاستقرار الجوي في الأردن.. الذروة والأمطار ومدتها

رئيس قسم التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد، أيمن صبح، قال لـ "الوكيل الإخباري" إن حالة عدم الاستقرار الجوي تشتد اليوم في فترات بعد الظهر ولغاية المساء، خاصة في المناطق الشرقية والجنوب الشرقي.
وتوقع صبح تركيز هطول الأمطار على مناطق الشرق والجنوب الشرقي .
وبين صبح أن المناطق الوسطى في العاصمة فرصتها ضعيفة لهطول الأمطار، مع توقع هطول زخات على مناطق شرق عمان بين خفيفة ومتوسطة.
وقال صبح إن درجات الحرارة تتراوح في العاصمة عمان ضمن حالة عدم الاستقرار بين 23 درجة مئوية للعظمى والدنيا تصل الى 13 درجة مئوية.
ونوه صبح إلى احتمال تشكل السيول يوم غد الخميس في المناطق الشرقية والجنوب الشرقية.
وبين أنه تبقى هناك فرص لهطول زخات مطرية حتى الأحد بين خفيفة ومتوسطة الشدة.
ونوه أخيراً إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من تشكل الغبار نظراً للرياح، وخاصة في مناطق البادية، وخطر تشكل السيول في بعض المناطق الشرقية والانزلاقات على الطرقات في المناطق التي تشهد أمطاراً
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