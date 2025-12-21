بدء مربعانية الشتاء اليوم وتستمر حتى نهاية كانون الثاني

09:43 ص

الوكيل الإخباري- يصادف اليوم الأحد الموافق 21 كانون الأول الانقلاب الشتوي للموسم 2025/2026.





ومع بداية الانقلاب الشتوي تبدأ أربعينية الشتاء المعروفة بـ"المربعانية" لهذا الموسم، والتي تستمر حتى نهاية يوم 30 كانون الثاني المقبل، وتُعدّ من أبرد أيام السنة.



وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، في تصريح سابق، إن "مربعانية" الشتاء تُعدّ من الفترات المهمة في الموسم المطري، حيث تُشكّل أمطارها عادة نحو 30% من المعدل الموسمي العام، وتتميز أيامها ببرودة شديدة وظواهر جوية مختلفة مثل الصقيع والانجماد، وتساقط الأمطار أو الثلوج.



وأضاف أن مربعانية الشتاء تتبعها خماسينية الشتاء، التي تُسهم بأمطار تُعادل قرابة 37% من المعدل الموسمي العام، وتمتد حتى بداية الاعتدال الربيعي.



من جهته، قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك وزميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، الفلكي عماد مجاهد، إن الانقلاب الشتوي سيكون يوم الأحد 21 كانون الأول الحالي.



وأوضح أن الشمس ستكون في هذا اليوم عمودية تمامًا على مدار الجدي، الذي يقع جنوب خط الاستواء الفلكي بمقدار 23.5 درجة، وهو أقصى انخفاض تصله جنوب خط الاستواء خلال العام، ومن هذا اليوم يبدأ فصل الشتاء فلكيًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، بينما يسود الصيف في النصف الجنوبي، والذي يستمر 90 يومًا، وتبدأ أربعينية الشتاء.



ووفقًا لمجاهد، تشرق الشمس يوم الانقلاب الشتوي في عمّان عند الساعة 7:33 صباحًا من أقصى الزاوية الجنوبية الشرقية ومقدارها 117 درجة و38 دقيقة و53 ثانية، ثم تغيب في أقصى الزاوية الجنوبية الغربية ومقدارها 242 درجة عند الساعة 5:36 مساءً، وبذلك يكون طول الليل 13 ساعة و57 دقيقة، وهو أطول ليل خلال السنة، بينما يكون طول النهار 10 ساعات و3 دقائق فقط، وهو أقصر نهار خلال العام.



وتبدأ بالتزامن مع يوم الانقلاب الشتوي أربعينية الشتاء، وهي أبرد أيام السنة، وتستمر 40 يومًا، حيث تنتهي في الأول من شباط من كل عام، وتتميز بظهور البرد الشديد والانجماد والصقيع، خاصة إذا هبت على المنطقة رياح شرقية، حيث تكون الرياح باردة جدًا وجافة.

