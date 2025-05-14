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بين انخفاض وارتفاع.. تعرف على درجات الحرارة حتى السبت

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أرشيفية
 
الأربعاء، 14-05-2025 06:50 ص

الوكيل الإخباري-   تشير التوقعات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية إلى أجواء ربيعية لطيفة خلال منتصف الأسبوع، يتبعها كتلة هوائية حارة نسبيًا تؤثر على المملكة تدريجيًا اعتبارًا من الجمعة.

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الأربعاء، تشهد المملكة انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر صباحًا في الأجزاء الشمالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.


ليلاً، تكون الأجواء باردة نسبيًا في المرتفعات، ولطيفة في الأغوار، مع استمرار ظهور بعض الغيوم.


وتحذر إدارة الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا.


الخميس، تستمر الأجواء لطيفة في معظم المناطق ومعتدلة في الأغوار والعقبة، مع ظهور غيوم منخفضة شمالًا ووسطًا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.


ليلاً، الأجواء باردة نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار، مع ظهور غيوم عالية.


الجمعة، تبدأ المملكة بالتأثر تدريجيًا بكتلة هوائية حارة نسبيًا، فترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس، وتصبح الأجواء دافئة في معظم المناطق، وحارة نسبيًا في البادية والأغوار والعقبة. تظهر غيوم عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة تنشط أحيانًا.


السبت، ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي، فتسود أجواء حارة وجافة بوجه عام، مع ظهور الغيوم العالية. تنشط الرياح الجنوبية الشرقية أحيانًا وتثير الغبار خاصة على الطرق الصحراوية.

 
gnews

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