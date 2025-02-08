تجدد تساقط الثلوج في عجلون

وقال محافظ عجلون نايف الهدايات، إن جميع غرف الطوارئ على درجة عالية من الجاهزية بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات استعداداً للتعامل مع الأحوال الجوية السائدة وتجهيز الآليات في حال تعمق المنخفض، داعياً المواطنين إلى عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى
تجدد تساقط الثلوج في مرتفعات عجلون#الاردن #سوشال_الوكيل #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/sEwYaeFe4W— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) February 7, 2025
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