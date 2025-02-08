تجدد تساقط الثلوج في عجلون

الوكيل الإخباري- تجدد تساقط الثلوج، اليوم الجمعة في محافظة عجلون، خصوصا في المناطق المرتفعة عبين عبلين صخرة رأس منيف.



وقال محافظ عجلون نايف الهدايات، إن جميع غرف الطوارئ على درجة عالية من الجاهزية بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات استعداداً للتعامل مع الأحوال الجوية السائدة وتجهيز الآليات في حال تعمق المنخفض، داعياً المواطنين إلى عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى

اضافة اعلان