الثلاثاء 2025-04-29 02:01 م
 

تحذيرات لمرضى الجهاز التنفسي مع اقتراب منخفض خماسيني وغبار كثيف

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 29-04-2025 01:45 م
الوكيل الإخباري- تشهد المملكة استقراراً مؤقتاً في الأجواء، قبل أن تبدأ بالتأثر بمنخفض خماسيني شديد اعتباراً من يوم الأربعاء، ما سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي وارتفاع ملموس على درجات الحرارة، متبوعاً بانخفاض حاد وأمطار متفرقة يوم الخميس، بحسب ما أعلنت دائرة الأرصاد الجوية الأردنية في نشرتها عن حالة الطقس المتوقعة.اضافة اعلان


ووفق النشرة، تسود اليوم الثلاثاء أجواء مستقرة ومعتدلة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم عالية ورياح شمالية غربية معتدلة، تتحول ليلاً إلى أجواء باردة نسبياً فوق الجبال.

أما الأربعاء 30 نيسان، فتبدأ المملكة بالتأثر بكتلة هوائية خماسينية قادمة من الصحراء، حيث ترتفع درجات الحرارة بما يزيد عن 8–9 درجات مئوية عن المعدل الطبيعي، لتصبح الأجواء حارة نسبياً إلى حارة في مختلف المناطق، وتظهر غيوم متوسطة وعالية.

تحذيرات يوم الأربعاء:

خطر تدني أو انعدام مدى الرؤية بسبب الغبار، لا سيما على الطرق الخارجية.
خطر الانزلاق عند هطول الأمطار.
تنبيه خاص لمرضى الجهاز التنفسي من الغبار الكثيف.
 
gnews

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