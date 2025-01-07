تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص الحالة الجوية يوم الاربعاء

ليلاً: الطقس بارد جداً في أغلب المناطق، وبارد في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة .
التحذيرات:
- أحتمال تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية.
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