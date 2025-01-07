 
الثلاثاء 2025-01-07 08:23 م
 

تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص الحالة الجوية يوم الاربعاء

العاصمة عمان
العاصمة عمان
الثلاثاء، 07-01-2025 07:51 م

الوكيل الإخباري-    الطقس بارد في اغلب المناطق، ومائل قليلاً للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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ليلاً: الطقس بارد جداً في أغلب المناطق، وبارد في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة .


التحذيرات:
- أحتمال تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية.

 
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