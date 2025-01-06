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تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص الحالة الجوية يوم الثلاثاء

تجمع مياه الأمطار
امطار
الإثنين، 06-01-2025 06:23 م

الوكيل الإخباري-   انخفاض قليل على درجات الحرارة، الطقس بارد في اغلب المناطق، ومعتدل في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شرقية معتدلة السرعة.

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ليلاً: الطقس بارد جداً في أغلب المناطق، وبارد في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة .


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول.
- خطر تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية.

 
gnews

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