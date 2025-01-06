تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص الحالة الجوية يوم الثلاثاء

الوكيل الإخباري- انخفاض قليل على درجات الحرارة، الطقس بارد في اغلب المناطق، ومعتدل في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شرقية معتدلة السرعة.

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ليلاً: الطقس بارد جداً في أغلب المناطق، وبارد في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة .