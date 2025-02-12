 
الأربعاء 2025-02-12 09:03 م
 

تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص الحالة الجوية يوم الخميس

أمطار في وسط البلد
امطار
الأربعاء، 12-02-2025 03:21 م

الوكيل الإخباري-    يسود طقس بارد وغائم جزئي في أغلب المناطق، مع فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة، والرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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ليلاً: طقس بارد جداً في اغلب المناطق، وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح غربية معتدلة السرعة.
  
تحذر ادارة الارصاد الجوية خطر شدة سرعة الرياح .
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

 
gnews

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