تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص الحالة الجوية يوم الخميس

الوكيل الإخباري- يسود طقس بارد وغائم جزئي في أغلب المناطق، مع فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة، والرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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