تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص الحالة الجوية يوم الخميس

ليلاً: طقس بارد جداً في اغلب المناطق، وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح غربية معتدلة السرعة.
تحذر ادارة الارصاد الجوية خطر شدة سرعة الرياح .
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.
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