تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص حالة الطقس يوم الثلاثاء

ليلاً: الطقس بارد جداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.
- خطر تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية.
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