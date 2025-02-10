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تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص حالة الطقس يوم الثلاثاء

سقوط أمطار في العاصمة عمان
العاصمة عمان
الإثنين، 10-02-2025 03:36 م

الوكيل الإخباري-    ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، و هناك فرصة ضعيفة في ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات خفيفة من المطرفي أقصى شمال المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

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ليلاً: الطقس بارد جداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.
- خطر تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية.

 
gnews

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