تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الاثنين

الوكيل الإخباري- حذرت ادارة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر يوم غد الاثنين بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من السهول.

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وقالت الأرصاد الجوية انه سيشهد الطقس ارتفاعا طفيفا على درجات الحرارة؛ وسيكون بارد نسبي في أغلب المناطق خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومائل للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.