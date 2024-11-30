تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الاحد

التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق السهول .
- احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية .
-
أخبار متعلقة
-
طقس بارد نسبياً في اغلب المناطق
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات
-
اجواء باردة نسبياً في اغلب المناطق اليوم واستقرار خلال الايام المقبلة
-
الارصاد الجوية تحذر من الحالة الجوية صباح الخميس
-
هل تعتبر نادرة؟.. الأرصاد تكشف أدنى درجة حرارة سجلت الليلة الماضية
-
فرص ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة
-
الأرصاد الجوية تحذر من الصقيع
-
منخفض جوي جديد وأمطار غزيرة في الاردن منتصف الاسبوع القادم