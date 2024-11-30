تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الاحد

الوكيل الإخباري- يطرأ الاحد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس بارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية، ولطيف الحرارة في مناطق البادية والسهول الشرقية، بينما يميل للدفء قليلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية.

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التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق السهول .