تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الاحد

الوكيل الإخباري- الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ومائل للدفئ في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، ومع ساعات الليل المتأخرة يتوقع تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية والسهول.