تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الاحد

ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، ومع ساعات الليل المتأخرة يتوقع تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية والسهول.
التحذيرات:
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية والسهول.
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