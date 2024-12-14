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تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الاحد

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
السبت، 14-12-2024 05:13 م

الوكيل الإخباري-    الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ومائل للدفئ في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، ومع ساعات الليل المتأخرة يتوقع تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية والسهول.


التحذيرات:
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية والسهول.

 
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