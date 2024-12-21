تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الاحد

ليلاً: الطقس بارد بوجه عام، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة ، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والسهول وبعض مناطق البادية.
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