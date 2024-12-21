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تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الاحد

ضباب
الضباب
السبت، 21-12-2024 03:42 م

الوكيل الإخباري-    يبقى الطقس بارد نسبي في اغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

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ليلاً: الطقس بارد بوجه عام، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة ، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والسهول وبعض مناطق البادية.

 
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