تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الاحد

الوكيل الإخباري- يبقى الطقس بارد نسبي في اغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

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ليلاً: الطقس بارد بوجه عام، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة ، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.