تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الاحد

تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر يوم الأحد.
-
أخبار متعلقة
-
الارصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات القادمة
-
الأرصاد تنشر تطورات حالة الطقس حتى الاثنين (تحذيرات)
-
الأردن تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي.. أمطار غزيرة في هذه المناطق
-
الارصاد لـ "الوكيل" : عواصف رعدية وامطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
-
طقس بارد اليوم.. وحالة من عدم الاستقرار الجوي غدا الجمعة
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات
-
مؤشرات على تساقط الثلوج في الاردن بهذا الموعد
-
الأرصاد: الأردنيون على موعد مع تجدد حالة عدم الاستقرار الجوي الجمعة