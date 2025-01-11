تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الاحد

الوكيل الإخباري- يشهد الطقس يوم الاحد ارتفاعًا طفيفًا على درجات الحرارة، حيث يكون باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

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