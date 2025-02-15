تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الاحد

الوكيل الإخباري- انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة وغائمة جزئياً، وهطول زخات من المطر في المناطق الشرقية، يتوقع حتى ساعات الظهيرة غزيرة أحياناً في أقصى البادية الشمالية الشرقية، مع فرصة لهطول أمطار خفيفة غير منتظمة في اجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة.

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