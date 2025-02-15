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تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الاحد

تجمع مياه الأمطار
أمطار
السبت، 15-02-2025 03:32 م

الوكيل الإخباري-انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة وغائمة جزئياً، وهطول زخات من المطر في المناطق الشرقية، يتوقع حتى ساعات الظهيرة غزيرة أحياناً في أقصى البادية الشمالية الشرقية، مع فرصة لهطول أمطار خفيفة غير منتظمة في اجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة.

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تحذيرات عامة:

خطر تشكل السيول بعد منتصف ليل السبت وفجر الأحد في المناطق الشرقية والوسطى الشرقية.

خطر هطول البرد الغزير أحياناً شرق المملكة.

تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في جنوب شرق المملكة.

تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

انزلاق المركبات على الطرق المبتلة.

 
gnews

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