تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الاحد

خطر تشكل السيول بعد منتصف ليل السبت وفجر الأحد في المناطق الشرقية والوسطى الشرقية.
خطر هطول البرد الغزير أحياناً شرق المملكة.
تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في جنوب شرق المملكة.
تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.
انزلاق المركبات على الطرق المبتلة.
-
أخبار متعلقة
-
الارصاد : انقلاب حاد على حالة الطقس وامطار غزيرة اعتباراً من هذا الموعد
-
تطورات حالة الطقس في الأردن
-
تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس السبت
-
الارصاد : حالة عدم استقرار جوي وامطار رعدية غزيرة اعتباراً من هذا الموعد
-
تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة- تحذيرات
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم غد الجمعة - تحذيرات
-
منخفض جوي قطبي عميق يؤثر على الاردن بهذا الموعد
-
الأردن.. تقلبات جوية وأجواء غير مستقرة خلال الأيام المقبلة