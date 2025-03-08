 
السبت 2025-03-08 08:08 م
 

تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الاحد

جانب من الضباب
ضباب
 
السبت، 08-03-2025 06:30 م

الوكيل الإخباري-   ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ويميل قليلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة. هناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في ساعات ما بعد الظهر في البادية الشمالية الشرقية وأجزاء محدودة من جنوب غرب المملكة. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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ليلًا: الطقس بارد في أغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة.


تحذيرات الأحد:
خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية في ساعات الصباح.

 
 
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