تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الاحد

ليلًا: الطقس بارد في أغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة.
تحذيرات الأحد:
خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية في ساعات الصباح.
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