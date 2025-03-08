تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الاحد

الوكيل الإخباري- ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ويميل قليلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة. هناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في ساعات ما بعد الظهر في البادية الشمالية الشرقية وأجزاء محدودة من جنوب غرب المملكة. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان



ليلًا: الطقس بارد في أغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة.