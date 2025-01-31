 
الجمعة 2025-01-31 07:13 م
 

تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس السبت

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الجمعة، 31-01-2025 06:06 م

الوكيل الإخباري-   الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.

اضافة اعلان


ليلاً: الطقس بارد في اغلب المناطق، وبارد نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من السهول.

 
gnews

أحدث الأخبار

كتائب القسام

فلسطين كتائب القسام تعلن أسماء 3 محتجزين ستفرج عنهم السبت

مبنى الكرملين

عربي ودولي الكرملين: مجموعة البريكس لا تنوي إنشاء عملة مشتركة

غزة

فلسطين الصحة العالمية تدعو إلى الإخلاء الطبي العاجل من قطاع غزة

جامعة الدول العربية

عربي ودولي الجامعة العربية تجري تحضيراتها للقمة العربية المقبلة بالعراق

مشروع "مرسى زايد" هو ثمرة تعاون استراتيجي وثيق وعلاقات راسخة بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة

أخبار محلية رئيس الوزراء ‎يدشِّن المرحلة الأولى من مشروع مرسى زايد في العقبة

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس السبت

امطار

الطقس شاهد : بدء تساقط الامطار فـــي الاردن - فيديو

جانب من الضباب

الطقس الارصاد : ضباب كثيف في رأس منيف ومدى الرؤية أقل من 10 أمتار - فيديو



 




الأكثر مشاهدة