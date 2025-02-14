 
الجمعة 2025-02-14 07:53 م
 

تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس السبت

تجمع مياه الأمطار
امطار
الجمعة، 14-02-2025 06:27 م

الوكيل الإخباري-   يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس بارد في أغلب المناطق، ودافئ نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اضافة اعلان


ليلاً: الطقس بارد بوجه عام وتتكاثر الغيوم تدريجيا على ارتفاعات مختلفة ، ويتوقع في ساعات الليل المتأخرة أن تتأثر المناطق الشرقية من المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى والشمالية بحالة من عدم الاستقرار الجوي  حيث تهطل بإذن الله تعالى زخات متفرقة من المطر تكون غزيرة أحياناً ويصحبها الرعد وهطول البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول خاصة في المناطق الشرقية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
- خطر تشكل السيول في ساعات الليل المتأخرة في المناطق الشرقية والوسطى والشمالية من المملكة.

 
gnews

أحدث الأخبار

دائرة الأحوال المدنية والجوازات

أخبار محلية الأحوال المدنية تفتح أبوابها السبت لإصدار البطاقة الشخصية

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية توفيق أوضاع موظفين في وزارة التربية - أسماء

البنك المركزي الأردني

عربي ودولي بيان من البنك المركزي الاردني بخصوص البنوك

علم ايران

عربي ودولي إيران تتهم إسرائيل بتعطيل الحركة الجوية مع لبنان

الأمن العام

خاص بالوكيل وفاة سيدة سقطت من أعلى سطح منزلها في عمان

تجمع مياه الأمطار

الطقس تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس السبت

امطار

الطقس الارصاد : حالة عدم استقرار جوي وامطار رعدية غزيرة اعتباراً من هذا الموعد

نقود

اقتصاد محلي توضيح بخصوص الدفع الفوري (كليك) في الأردن



 




الأكثر مشاهدة