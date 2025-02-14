تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس السبت

الوكيل الإخباري- يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس بارد في أغلب المناطق، ودافئ نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليلاً: الطقس بارد بوجه عام وتتكاثر الغيوم تدريجيا على ارتفاعات مختلفة ، ويتوقع في ساعات الليل المتأخرة أن تتأثر المناطق الشرقية من المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى والشمالية بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تهطل بإذن الله تعالى زخات متفرقة من المطر تكون غزيرة أحياناً ويصحبها الرعد وهطول البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول خاصة في المناطق الشرقية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.