تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس السبت

ليلاً: الطقس بارد بوجه عام وتتكاثر الغيوم تدريجيا على ارتفاعات مختلفة ، ويتوقع في ساعات الليل المتأخرة أن تتأثر المناطق الشرقية من المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى والشمالية بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تهطل بإذن الله تعالى زخات متفرقة من المطر تكون غزيرة أحياناً ويصحبها الرعد وهطول البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول خاصة في المناطق الشرقية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
- خطر تشكل السيول في ساعات الليل المتأخرة في المناطق الشرقية والوسطى والشمالية من المملكة.
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