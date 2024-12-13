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تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس اليوم

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 13-12-2024 09:34 ص

الوكيل الإخباري-   يطرأ اليوم الجمعة، انخفاض على درجات الحرارة ؛وتكون الأجواء باردة نسبيًا وغائمة جزئيًا إلى غائمة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة لفترة قصيرة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط مع ساعات الظهيرة.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح نتيجة لتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومن احتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق الجبال العالية الجنوبية والبادية، داعية السائقين إلى توخي الحيطة والحذر من الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا.

 
gnews

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