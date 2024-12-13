تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس اليوم

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح نتيجة لتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومن احتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق الجبال العالية الجنوبية والبادية، داعية السائقين إلى توخي الحيطة والحذر من الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا.
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