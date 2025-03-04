تحذيرات من الارصاد بخصوص الحالة الجوية يوم الاربعاء

ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، ومغبر خاصة في مناطق البادية، مع استمرار الفرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية وقد تنعدم على الطرق الصحراوية.
- خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في الاجزاء الشرقية والجنوبية من المملكة.
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