 
الثلاثاء 2025-03-04 05:48 م
 

تحذيرات من الارصاد بخصوص الحالة الجوية يوم الاربعاء

تجمع مياه الأمطار
امطار
الثلاثاء، 04-03-2025 05:38 م

الوكيل الإخباري-   تتأثر  المملكة الاربعاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي، الاجواء غائمة جزئياً الى غائمة أحياناً و تنخفض درجات الحرارة قليلا، وتهطل باذن الله زخات متفرقة من المطر على فترات في أماكن مختلفة من المملكة، قد تكون غزيرة أحيانا خاصة في الاجزاء الشرقية والجنوبية من المملكة قد يصحبها الرعد وهطول حبات البرد، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.

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ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، ومغبر خاصة في مناطق البادية، مع استمرار الفرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية وقد تنعدم على الطرق الصحراوية.
- خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في الاجزاء الشرقية والجنوبية من المملكة.

 
gnews

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