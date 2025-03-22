تحذيرات من تشكل الصقيع في هذه المناطق

12:24 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/724867 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تشير التوقعات باذن الله الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الباردة والغائمة جزئيًا اليوم السبت، مع فرصة هطول حتى ساعات العصر زخات خفيفة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة ، يلي ذلك ارتفاع تدريجي وملموس على درجات الحرارة اعتبارًا من الأحد، حيث تصبح الأجواء ربيعية لطيفة خلال الأسبوع المقبل. اضافة اعلان





السبت: يكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا في أغلب المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في الأجزاء الغربية حتى ساعات العصر. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. ليلًا، يكون الطقس باردًا جدًا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية، مع تشكل الضباب والصقيع في بعض المناطق.



الأحد: يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، حيث يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. ليلًا، تكون الأجواء صافية وباردة في معظم المناطق، مع احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في المرتفعات.



الاثنين: يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ليكون الطقس ربيعيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ودافئًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة. الأجواء ليلًا تبقى باردة نسبيًا، ولطيفة في الأغوار والمناطق المنخفضة.



الثلاثاء: تواصل درجات الحرارة ارتفاعها، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس ربيعيًا مائلًا للدفء في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



تحذيرات الأرصاد الجوية:



خطر تدني مدى الرؤية الأفقية ليل السبت وصباح الأحد بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.



احتمال تشكل الصقيع ليل السبت في المرتفعات الجبلية العالية.



يُنصح بارتداء الملابس الدافئة خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.



تدعو إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة التحديثات المستمرة عبر منصاتها الرسمية.