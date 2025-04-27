تحذيرات من عواصف غبارية وطقس خماسيني هذا الأسبوع

11:21 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/728892 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يشهد الأردن طقسًا معتدلاً خلال الأيام المقبلة مع بعض التقلبات الجوية، خاصة في المناطق الشرقية. اليوم الأحد، يُتوقع أن يكون الطقس معتدلاً مع غيوم على ارتفاعات عالية، ورياح جنوبية شرقية خفيفة تتحول مساءً إلى شمالية غربية معتدلة. بينما تنخفض درجات الحرارة ليلاً لتصبح باردة نسبيًا في معظم المناطق. اضافة اعلان





أما يوم الاثنين، سيشهد الطقس اعتدالًا في غالبية المناطق مع احتمال هطول زخات من المطر مصحوبة بالرعد في البادية الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى رياح مثيرة للغبار في المناطق الشرقية، ما قد يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية.



وفي يوم الثلاثاء، يستمر الطقس المعتدل مع تنشيط الرياح الشمالية الغربية، فيما تطرأ تغييرات جوية يوم الأربعاء، حيث يُتوقع أن تسود أحوال جوية خماسينية مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة يتجاوز المعدلات الاعتيادية بـ8 إلى 9 درجات مئوية، ويصاحبها غبار ورياح نشطة.



تحذر الأرصاد من تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في البادية الشمالية الشرقية ليوم الاثنين.

أما يوم الأربعاء، فمن المتوقع أن يزداد الغبار في الأجزاء الغربية من المملكة، مع خطر تدني الرؤية الأفقية.



لذا، يُنصح الجميع باتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة في المناطق التي تشهد عواصف غبارية.



