تحذيرات من عواصف غبارية وطقس خماسيني هذا الأسبوع

أما يوم الاثنين، سيشهد الطقس اعتدالًا في غالبية المناطق مع احتمال هطول زخات من المطر مصحوبة بالرعد في البادية الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى رياح مثيرة للغبار في المناطق الشرقية، ما قد يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية.
وفي يوم الثلاثاء، يستمر الطقس المعتدل مع تنشيط الرياح الشمالية الغربية، فيما تطرأ تغييرات جوية يوم الأربعاء، حيث يُتوقع أن تسود أحوال جوية خماسينية مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة يتجاوز المعدلات الاعتيادية بـ8 إلى 9 درجات مئوية، ويصاحبها غبار ورياح نشطة.
تحذر الأرصاد من تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في البادية الشمالية الشرقية ليوم الاثنين.
أما يوم الأربعاء، فمن المتوقع أن يزداد الغبار في الأجزاء الغربية من المملكة، مع خطر تدني الرؤية الأفقية.
لذا، يُنصح الجميع باتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة في المناطق التي تشهد عواصف غبارية.
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