تحذيرات هامة من إدارة الأرصاد الجوية بعد تعمق الكتلة الباردة .. تفاصيل

ودعت إدارة الأرصاد الجوية مستخدمي الطرق الخارجية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والتقيد بتوجيهات السلامة لتجنب الحوادث المحتملة بسبب ضعف الرؤية.
وأوصت السائقين بتجنب القيادة في حال انعدام الرؤية، حرصًا على سلامتهم وسلامة الآخرين على الطرق، كما أكدت أهمية الالتزام بتعليمات الجهات المعنية في مثل هذه الظروف الجوية.
في هذا السياق، تستمر العواصف الغبارية في التأثير على مناطق واسعة من المملكة، ومن المتوقع أن تستمر حتى مساء اليوم، بحسب آخر تحديثات الأرصاد الجوية.
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