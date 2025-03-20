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تحذيرات هامة من إدارة الأرصاد الجوية بعد تعمق الكتلة الباردة .. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية
 
الخميس، 20-03-2025 11:38 ص
الوكيل الإخباري-  حذرت إدارة الأرصاد الجوية من تدني وانعدام مدى الرؤية الأفقية في العديد من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، نتيجة للغبار الكثيف وتشكل العواصف الغبارية، خاصة في المناطق الصحراوية والطرق الصحراوية.اضافة اعلان


ودعت إدارة الأرصاد الجوية مستخدمي الطرق الخارجية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والتقيد بتوجيهات السلامة لتجنب الحوادث المحتملة بسبب ضعف الرؤية.

وأوصت السائقين بتجنب القيادة في حال انعدام الرؤية، حرصًا على سلامتهم وسلامة الآخرين على الطرق، كما أكدت أهمية الالتزام بتعليمات الجهات المعنية في مثل هذه الظروف الجوية.

في هذا السياق، تستمر العواصف الغبارية في التأثير على مناطق واسعة من المملكة، ومن المتوقع أن تستمر حتى مساء اليوم، بحسب آخر تحديثات الأرصاد الجوية.
 
 
gnews

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