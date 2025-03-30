الأحد 2025-03-30 01:15 ص
 

تحذيرات هامة من الارصاد بشأن الحالة الجوية

تجمع مياه الأمطار
امطار
 
الأحد، 30-03-2025 12:25 ص

الوكيل الإخباري-   تشير آخر صور رادار الطقس إلى وجود خلايا من الغيوم الرعدية فوق المفرق والزرقاء، وأجزاء من العاصمة عمّان، وجنوب شرق جرش، وشمال مادبا، مما قد يؤدي إلى هطولات مطرية غزيرة في بعض المناطق.

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تحذير: نرجو من المواطنين الابتعاد عن مجاري السيول ومناطق تجمع المياه، وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.


كما تأثرت مناطق متفرقة من المملكة منذ الصباح بهطولات مطرية متفاوتة الشدة نتيجة حالة عدم الاستقرار الجوي.

 
gnews

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