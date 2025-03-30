تحذيرات هامة من الارصاد بشأن الحالة الجوية

تحذير: نرجو من المواطنين الابتعاد عن مجاري السيول ومناطق تجمع المياه، وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.
كما تأثرت مناطق متفرقة من المملكة منذ الصباح بهطولات مطرية متفاوتة الشدة نتيجة حالة عدم الاستقرار الجوي.
-
أخبار متعلقة
-
الأرصاد : خلايا رعدية وامطار في هذه المناطق
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات
-
حالة الطقس أول أيام عيد الفطر
-
انخفاض على الحرارة وأمطار اليوم واجواء لطيفة خلال العيد
-
الأرصاد تكشف عن حالة الطقس طوال أيام عيد الفطر
-
تعرف على درجات الحرارة في الأردن حتى نهاية شهر رمضان
-
الارصاد تحذر من طقس الجمعة وامطار على هذه المناطق
-
الاردن .. انخفاض ملموس على الحرارة وامطار غزيرة بهذا الموعد