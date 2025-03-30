تحذيرات هامة من الارصاد بشأن الحالة الجوية

الوكيل الإخباري- تشير آخر صور رادار الطقس إلى وجود خلايا من الغيوم الرعدية فوق المفرق والزرقاء، وأجزاء من العاصمة عمّان، وجنوب شرق جرش، وشمال مادبا، مما قد يؤدي إلى هطولات مطرية غزيرة في بعض المناطق.

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